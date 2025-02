Juazeiro do Norte chega a 200 mil eleitores e pode ter 2º turno na próxima eleição

Município é o terceiro do Ceará com possibilidade de segundo turno nas eleições municipais, além de Fortaleza e Caucaia

Anteriormente, apenas Fortaleza e Caucaia podiam ter segundo turno. Nas últimas eleições, em 2024, a cidade do Cariri esteve bem próxima de também poder, chegando à marca de 198.133 eleitores cadastrados, apenas 1.867 eleitores a menos do que o necessário.

O Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE) informou que o município de Juazeiro do Norte , distante 527 km de Fortaleza, atingiu a marca de 200 mil eleitores , e passa assim a ser o terceiro município do Estado que pode ter uma eleição para prefeito decidida em segundo turno .

Segundo o TRE-CE, a marca é resultado da campanha Alista Juazeiro, um esforço coletivo do tribunal e das zonas atuantes na cidade, que contou com o engajamento de cidadãs e cidadãos. Iniciada em 2024, a ação ampliou os atendimentos fixos e itinerantes da Justiça Eleitoral no município, considerando a grandeza populacional da região e a importância da representatividade do interior do Estado entre os locais passíveis de 2º turno nos pleitos.

O presidente do Tribunal, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, natural de Juazeiro, chegou a transferir o título eleitoral de volta para o Município, na expectativa de ajudar a marca a ser alcançada ainda em 2024.

"Este é um marco não apenas no crescimento de Juazeiro do Norte, mas de toda a Justiça Eleitoral, que tem se dedicado a ampliar o acesso aos direitos e garantir que mais cidadãos possam participar ativamente da construção do futuro. O TRE-CE reafirma o compromisso com a inclusão, a representatividade e o exercício pleno da cidadania. Juazeiro do Norte, com sua grandeza histórica e social, se consolida como uma cidade que avança, transforma e faz história na democracia cearense", evidencia o desembargador.

Com relação à eleição anterior, Juazeiro do Norte viu crescer em 16 mil o número de eleitores. Durante o período entre as eleições 2020 e 2022, a cidade esteve muito próxima da meta de 200 mil, mas o número total acabou caindo devido aos pedidos de transferência de residência eleitoral para outros municípios.