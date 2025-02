Se Guimarães virar ministro, Inácio Arruda retornará à Câmara dos Deputados

Cotado para assumir o ministério das Relações Institucionais do Governo Lula, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) poderá dar lugar a ouro velho conhecido da política cearense. Isto porque o próximo suplente da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) é o ex-senador Inácio Arruda (PCdoB).

Com a já anunciada saída de Alexandre Padilha do comando das Relações Institucionais para assumir o Ministério da Saúde, crescem as especulações entorno de Guimarães, hoje líder do governo na Câmara dos Deputados.