Em meio a investigado de rachadinha para agiota, deputado publica nota e nega participação

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) investiga a prática de um deputado estadual com esquema de repasse de salários de assessores para pagamento de dívida a um agiota. O nome do parlamentar não foi informado

A política cearense vive momento de agitação nos bastidores após o Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagar operação contra um deputado estadual e investigar suposto esquema de rachadinha para o pagamento de advogado que trabalhava como agiota. Mesmo sem o nome do parlamentar ter sido informado, Júlio César Filho, o Julinho (PT) negou qualquer envolvimento no caso.

"Venho a público informar que não fui alvo de nenhuma operação conduzida pelo Ministério Público. Sigo trabalhando, com o compromisso irrefutável, de defender os cearenses com transparência e seriedade, marcas que tenho construído em toda a minha trajetória. Estou à disposição para colaborar com o Ministério Público e a Justiça, caso seja necessário", escreveu em nota publicada nesta terça-feira, 21.