2 suplentes assumem na Câmara, inclusive o responsável por apresentar Tirulipa e Safadão

Os suplentes assumiram as vagas após licenças de Emanuel Acrízio (Avante) e Erich Douglas (PSD)

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB), e contou com a presença de autoridades como o deputado estadual Júlio César Filho (PT), Julinho, e o deputado federal Júnior Mano (PSB).

Quem são os suplentes

Marcelo Da Silva Matos, conhecido como Marcelo Tchela, é atuante no setor cultural e de entretenimento. Ele é próximo do humorista Tirulipa e do cantor Wesley Safadão. Inclusive, foi o vereador quem apresentou os dois.

Durante a campanha, Tchela recebeu o apoio de artistas como Tirulipa, MC Gui, Léo Santana e Rossiclea, obtendo 6.633 votos, ficando assim na quarta suplência do Avante. Apesar disso, o partido fará um revezamento entre titulares dando a oportunidade para àqueles que não se elegeram.