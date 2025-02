Eleições 2026: Yury do Paredão diz que MDB lançará Eunício para o Senado

Há pouco mais de um ano no MDB, após expulsão do PL, Yury do Paredão diz estar "muito feliz" na sigla

O deputado federal Yury do Paredão (MDB) disse que o MDB lançará a candidatura do hoje deputado federal Eunício Oliveira a senador no ano que vem. Yuri buscará a reeleição como deputado federal. A entrevista ocorreu após a participação do parlamentar no programa O POVO no Rádio, da rádio O POVO CBN, com os jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, nesta quinta-feira, 27.

“Vamos atravessar esse ano de 2025 com muito trabalho, estou muito focado no meu mandato. Eu agradeço a oportunidade que os cearenses me deram de estar deputado federal representando o povo do Ceará. E, se Deus quiser, atravessando esse ano de 2025 com muito trabalho, em 2026 nós iremos pensar em colocar nosso nome novamente à disposição como pré candidato a deputado federal”, comentou o emedebista.