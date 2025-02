Incomodado, Adail sugere duas bases de Evandro, separarando eleitores do prefeito dos de André

Vereador Adail Júnior (PDT) / Crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Fortaleza/ASM&F

O 1° vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Adail Júnior (PDT), voltou a mostrar incômodo na tribuna do plenário nesta quinta-feira, 27, com a situação no arco de sustentação do prefeito Evandro Leitão (PT). Após se manifestar contra vereadores da base que criticavam os ex-prefeitos Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT) e apontar que a base de Evandro "não está se entendendo", ele não gostou de se sentir desmentido. O parlamentar fez críticas à secretária da Saúde, Socorro Martins, alegando que ela negava demandas de vereadores. Luiz Sérgio (PSB), também apoiador de Evandro, então falou que foi recebido três vezes pela secretária. Adail não gostou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Como eu ando procurando mesmo, eu digo: 'Isso aí foi pra mim também (a fala do Luiz Sérgio)', porque eu falei. Aí eu quero ver, Luiz Sérgio, das datas que ela recebeu vossa excelência (...). Eu ia dar por encerrado por um tempo, mas você me provoca. Me diga qual é a demanda e se ela atendeu. Porque, se não foi atendido, ele tem que ter a humildade de vir a tribuna", declarou o decano.