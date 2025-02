Evandro diz que herdou dívida de R$ 4,6 bi e promete que Fortaleza "deixará de ser caloteira"

Prefeito Evandro Leitão. / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), participou da abertura dos trabalhos legislativos na Câmara de Fortaleza (CMFor), nesta segunda-feira, 3, ocasião em que falou sobre o déficit deixado pela gestão anterior, do ex-prefeito José Sarto (PDT), e atualizou o montante da dívida pública, alegando que o valor total supera os R$ 4,6 bilhões para os próximos quatro anos. Em discurso na tribuna do Legislativo, Evandro destacou as realizações do primeiro mês de governo, lembrando da extinção da Taxa do Lixo e outras ações, e projetou os desafios dos próximos meses. Foi então que mencionou o valor total.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Cumpre registrar, neste momento, o estado de extrema fragilidade financeira com que recebemos a gestão, inclusive com informações não fornecidas, de modo incompleto, para a equipe de transição. Hoje, temos uma dívida total que passa dos R$ 4,6 bilhões e um déficit acumulado de 2024 que deve reduzir nosso índice de capacidade de pagamento (Capag) do nível B para o C, comprometendo a capacidade de levantar recursos externos. Esse índice é relativo ao ano de 2024”, destacou.