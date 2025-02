Evandro nomeia 254 guardas municipais, após anular ato da gestão Sarto

Nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última quinta-feira, 6. Outras 254 pessoas devem ser convocadas em janeiro de 2026

Dos nomeados, 171 pessoas aparecem na lista de ampla concorrência; 69 aparecem na lista de pessoas negras e 14 figuram na lista de pessoas com deficiência (PCD). Veja a relação completa clicando aqui . O ato de nomeação está na página 2 do DOM e a lista dos nomeados começa na página seguinte.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), oficializou a nomeação de 254 agentes que vão compor o quadro da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última quinta-feira, 6. Outras 254 pessoas devem ser convocadas em janeiro de 2026.

No ano passado, 508 candidatos aprovados em concurso público haviam sido chamados pelo então prefeito José Sarto (PDT) na reta final da gestão (dezembro). Entretanto, Evandro anulou a nomeação, alegando descumprimento de lei que veda a prática no momento em que foi feita, após o período eleitoral.

A partir daí, a gestão remarcou as convocações que inicialmente eram previstas em três etapas. Após articulação interna, a gestão definiu que as convocações serão em duas etapas. A primeira, cumprida agora em fevereiro, e a próxima prevista para o início do próximo ano.

O cronograma foi modificado a partir de uma decisão conjunta, que contou com a participação de Evandro, do secretário da Segurança Cidadã, coronel Márcio Oliveira; da diretora-geral da GMF, inspetora Cristiane Fernandes; e do líder do governo na Câmara Municipal, vereador Bruno Mesquita (PSD).