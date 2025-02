Evandro: novo Plano Diretor parte "do zero" e projetos de aliados serão vetados "se for justo"

Evandro Leitão diz que espera revisão do Plano Diretor para 2025 / Crédito: Samuel Setubal

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) afirmou, nesta terça-feira, 4, estar partindo “do zero” no processo de entrega da versão atualizada do Plano Diretor da Capital. O gestor ainda comentou da reavaliação das áreas verdes excluídas no ano passado. Mesmo as medidas propostas por vereadores aliados, segundo ele, serão “revogadas” caso recebam orientação de relatório da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Seuma). A questão do Plano Diretor foi discutida em partes na gestão anterior, de José Sarto (PDT). Equipes chegaram a realizar algumas ações mirando a revisão, prevista para 2019 - 10 anos após a versão inicial. O projeto nunca saiu, mas ocorreram reuniões em territórios, a formação de um Núcleo de estudo e o levantamento de dados.

Evandro já disse ter expectativas de que a nova versão seja publicada ainda este ano. Questionado sobre o que utilizaria do apurado por Sarto, Evandro rebateu: "Estou partindo do zero". "Quero primeiro conhecer esse escopo que foi feito, essa compilação de dados que foram feitas", completou.

O trio de exclusões sancionadas estão passando por uma reavaliação na Seuma e uma outra área foi revogada pelo novo prefeito. A zona vetada havia sido apenas aprovada pela Câmara, algo criticado por ele. Evandro questionou o fato de um prefeito "com ampla maioria" no Legistativo deixar passar a questão. O petista também tem ampla maioria e a base dele inclui antigos opositores. Alguns autores dos projetos de exclusão, inclusive, como Luciano Girão (PDT) e Adail Jr. (PDT) apoiavam Sarto e hoje estão com o petista. Assim, ao mesmo tempo em que está havendo uma reavaliação na Seuma, o prefeito lida com os autores delas, agora próximos - aliados. Segundo ele, a conjuntura não teria qualquer impacto no envio de futuras medidas de revogação à Câmara.“Eu não tenho nenhum problema em relação a isso”, disse, se referindo ao veto de projetos de aliados. Aquilo que eu não acho justo ou razoável, irei vetar. Não depende de mim [mas sim da avaliação da Seuma]”, comentou Evandro.