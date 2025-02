Aliado de Evandro que apoiava RC e Sarto manifesta mal-estar com críticas da base a ex-prefeitos

Vereador reeleito Adail Junior / Crédito: João Filho Tavares

A sessão plenária da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) desta quarta-feira, 26, foi marcada pela manifestação na tribuna do 1° vice-presidente, Adail Júnior (PDT), com críticas de vereadores da base do prefeito Evandro Leitão (PT) aos ex-prefeitos do PDT, Roberto Cláudio e José Sarto. Adail também foi da base e apoiou os antigos gestores e primeiramente rebateu falas de Adriana Geronimo (Psol) por acusar RC de "surfar na onda de sofrimento" ao publicar vídeos atacando o Governo do Estado. Também contestou quando Tony Brito (PSD) afirmou que a Guarda Municipal estava sucateada.



Fomos nós do PDT que fizemos a transformação da cidade de Fortaleza nos últimos 12 anos. Agora tá bom de os gestores estarem preocupados em administrar, essa é a verdade. Porque enquanto eu estiver nessa Casa, de Luizianne (Lins), Roberto Cláudio e Sarto ninguém fala. Vier falar, eu defendo. Roberto não pode mais não fazer manifestação? Só porque apoiou o André Fernandes?", declarou o pedetista.



Embate entre Adail e líder do Governo O líder do governo Evandro, Bruno Mesquita (PSD), citou problemas deixados pela gestão Sarto, como atraso no pagamento a fornecedores e dívidas, e argumentou com o 1° vice-presidente que o início de administração de um Prefeitura tem suas dificuldades. "Vossa excelência é um dos pilares dessa Casa. Agora, vossa excelência também sabe que começo de gestão é assim mesmo. Tem suas dificuldades. No começo de gestão é normal crítica de pessoas que fazem parte da base", afirmou Bruno.

Em um momento mais quente, Adail disse que o líder o tratava como sendo da oposição, ao que Mesquita respondeu ser um orgulho ter o pedetista na base de Evandro. "Não parece", retrucou Adail.