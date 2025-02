Vereador Erich Douglas é nomeado secretário da Proteção Animal do Ceará

O vereador Erich Douglas (PSD) foi nomeado secretário da Proteção Aninal do Govermo do Estado do Ceará. A nomeação, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 19.

Erich é aliado do deputado federal Célio Studart (PSD), que já foi secretário da área. Foi eleito vereador na última eleição.