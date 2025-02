Esposa de Acilon, Marta Gonçalves se junta a deputados do PDT e migra para o PSB

Ela será a segunda parlamentar que sai do PL para ingressar no PSB

Ela será a segunda parlamentar que sai do PL para ingressar no PSB. Em dezembro de 2024, o deputado federal Júnior Mano anunciou filiação à sigla socialista . Ele, no entanto, foi expulso do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao declarar apoio a Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

O Partido Socialista Brasileiro espera a filiação da deputada estadual Marta Gonçalves , atualmente no Partido Liberal . A migração deve ocorrer em evento, que também vai recepcionar deputados do PDT , aliados do senador Cid Gomes , nesta sexta-feira, 7.

Situação semelhante ocorreu com o ex-prefeito do Eusébio e agora secretário municipal de Educação, Acilon Gonçalves (sem partido). Neste caso, ele pediu desfiliação do PL antes de anunciar apoio à candidatura de Evandro.

Antes de Marta, Júnior Mano e Acilon, o deputado federal Yury do Paredão também foi expulso do PL em 2023 após se aproximar do governismo. Ele, no entanto, rumou para o MDB, sob a benção de Eunício Oliveira, presidente do partido no Ceará.

Evento de filiação

Na manhã desta sexta, o PSB promove, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), um evento para marcar a filiação dos deputados estaduais. A cerimônia contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, além do senador Cid Gomes e do presidente estadual, Eudoro Santana.