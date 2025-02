Elmano diz que há espaço para divergências com Cid, mas exalta: "Aliança continua bem"

Elmano de Freitas tem o PSB na base aliada de seu governo / Crédito: FERNANDA BARROS

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a aliança com Cid Gomes não quer dizer que haja sempre um pensamento igual entre as partes. Elmano esteve em Brasília para evento do Consórcio Nordeste, nesta quarta-feira, 5, onde conversou com o repórter João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília. "Nós não somos uma aliança de pensamentos iguais, nós somos uma aliança de pessoas que também pensam diferente, dependendo do tema, e eu acho que isso é muito salutar entre nós, porque às vezes uma opinião diferente que aparece faz a gente corrigir algum erro", disse o governador

Aliança em alta O governador do Ceará comentou fala de Cid, que traçou como uma de suas metas para 2026 a reeleição do petista como chefe do Executivo do Ceará. "Isso significa que a nossa aliança continua bem. Nós estamos dialogando e é normal que, em algum momento ou outro, uma liderança ou outra tenha pensamento diferente", ponderou o governador. Para ele, pensamentos diferentes entre um grupo político ajudar a colocar as coisas no cominho correto. "Isso é muito importante, em uma aliança ampla como nós temos, que as pessoas tenham condição de dialogar e colocar o pensamento diferente, para que a gente possa aperfeiçoar o projeto que realizamos no Estado do Ceará", explicou. O petista esquivou, no entanto, quando perguntado da possibilidade de Cid coordenar sua campanha no ano que vem. "Eleição de 2026 em 2026", limitou-se a dizer. Questionado anteriormente, Cid não negou a possibilidade de assumir essa função, mas disse que esta é uma decisão que somente Elmano poderia tomar.