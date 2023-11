Expulso do PL, Yury do Paredão anuncia filiação ao MDB de Eunício

Eleito pelo PL, deputado começou a mostrar aproximação com o governo ainda no primeiro semestre, quando bateu foto com Lula

"É com muita alegria que comunico a minha filiação ao MDB partido que tem história na defesa da democracia brasileira. Chego ao MDB levando meus ideais em defesa do Brasil com liberdade, respeito, tolerância e desenvolvimento econômico com inclusão social", afirmou Yury em vídeo postado nas redes sociais.

O deputado federal Yury do Paredão anunciou nesta quarta-feira, 1º, que irá se filiar ao MDB, presidido no Ceará por Eunício Oliveira . A movimentação ocorre após o parlamentar ser expulso do PL em meio a conflitos por votos e posicionamentos favoráveis ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aproximação com a figura do presidente, incluindo fazer o "L".

O deputado também agradeceu a lideranças do MDB e fez menção ao ministro da Educação Camilo Santana (PT) e ao governador Elmano de Freitas (PT). Com a filiação, o deputado integra de vez a base petista, como já mostrava em votações na Câmara dos Deputados e com a presença em eventos. O MDB é o partido da vice-governadora do Ceará, Jade Romero e tem ministros na Esplanada, como a titular do Planejamento, Simone Tebet.

Eleito pelo PL, Yury começou a mostrar aproximação com o governo ainda no primeiro semestre, quando tirou uma foto quando Lula veio ao Ceará. Uma crise foi instalada na sigla após a votação da reforma tributária. Ele e outros parlamentares do PL votaram para a aprovação, o que gerou um mal-estar entre deputados bolsonaristas que cobravam a reprovação da proposta.

O grupo no WhatsApp de parlamentares do PL teria sido suspenso após bate-boca entre os deputados. Entre os que teriam postado ofensas estaria o também cearense André Fernandes (PL), enquanto Yury seria um dos ofendidos.

Fernandes já havia soltado indiretas para Yury pela foto ao lado do presidente. "Deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido", disse o deputado.

Em julho, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comunicou oficialmente a expulsão de Yury, após reunião com o parlamentar. O dirigente do partido apontou que o deputado foi expulso por "não comungar dos ideais da legenda". Com a expulsão, o deputado pode seguir com cargo.

Contra Yury chegou a ser aberto um processo de investigação na cúpula cearense quanto à postura do deputado. A nota, com assinatura do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), apontava que o parlamentar seria escutado e o resultado seria apresentado após amplo direito ao contraditório. A direção nacional decidiu pela expulsão antes mesmo da conclusão do processo.