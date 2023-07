Valdemar confirma expulsão de Yury do Paredão e deputado reafirma apoio a ações "dos governos"

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que o deputado federal cearense Yuri do Paredão será expulso da legenda. O comunicado foi publicado nesta quinta-feira, 20, após reunião com o parlamentar. Yuri seguirá no mandato.

"Hoje estive com o presidente do PL Valdemar Costa Neto, o qual me afirmou que serei expulso do partido. Respeito a decisão do presidente. E agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022", escreveu Yuri nas redes sociais.

Valdemar apontou que o deputado será expulso por "não comungar dos ideais da legenda". "Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yury do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais de nossa legenda", afirmou o líder do PL nas redes sociais.



Com a decisão, Yuri poderá seguir como deputado na Câmara e o PL perderá uma cadeira na Casa. A confirmação vem após ser aberto processo de investigação na cúpula cearense quanto a postura do deputado. A nota, com assinatura, do prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves (PL) apontava que o parlamentar seria escutado e o resultado seria apresentado após amplo direito ao contraditório.

O deputado se pronunciou após o anúncio que seria expulso. No texto, ele afirma que seguirá defendendo as "ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro. "Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro", ressaltou.



A decisão contraria o que alguns parlamentares da legenda pediam a Valdemar. Líder da Oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ) solicitou que Valdemar mantivesse o deputado no partido, mas aplicasse penalidades.



"Presidente, você estará fazendo o que ele quer. Ele quer ser expulso para poder levar o mandato dele. A melhor alternativa seria deixá-lo no sal: sem comissões, sem fundo e sem diretórios. Um morto-vivo no PL. E, se ele tentar sair do partido, perderá o mandato. Avalie!", escreveu.