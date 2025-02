Piso dos professores: Câmara aprova reajuste de 6,27% para professores de Fortaleza

Aprovação foi unânime. Medida é fruto de negociação da Prefeitura com a categoria, realizada no último dia 28 de janeiro, e segue reajuste do piso nacional

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), aprovou, nesta quarta-feira, 5, o reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores da rede municipal de ensino. A aprovação foi por unanimidade. A discussão do texto no Legislativo começou na última terça-feira, 4.

A medida é fruto de negociação da Prefeitura com a categoria, realizada no último dia 28 de janeiro. Na ocasião, o prefeito Evandro Leitão (PT) estimou um impacto anual de R$ 120 milhões na folha salarial com o reajuste. Em assembleia, a proposta foi aprovada e aceita pelo sindicato dos profissionais.