Professores de Fortaleza aprovam em assembleia reajuste de 6,27% no piso salarial

Os professores de Fortaleza aprovaram nesta quarta-feira, 29, o reajuste de 6,27% no piso salarial para 2025. Em assembleia promovida pelo Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindicato), a categoria deliberou sobre a campanha salarial após acordo positivo com o prefeito Evandro Leitão (PT) nessa terça-feira, 28.

O encontro com o chefe do Executivo municipal foi acompanhado do secretário da Educação, Idilvan Alencar (PDT), e do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), além da líder sindical Ana Cristina Guilherme, presidente do Sindiute.