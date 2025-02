Sob protestos, Evandro diz que "não é razoável ser cobrado a destravar PCCS"

A abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta segunda-feira, 3, foi marcada por protestos de servidores de diversas categorias. Em entrevista coletiva, o prefeito Evandro Leitão (PT) rechaçou a cobrança sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), mas prometeu avanço na pauta durante o mandato.

"Não é razoável, eu, com um mês de gestão, estar sendo cobrado para serem destravados os PCCS, que já estão travados, muitos deles, há oito, dez anos. Então, nós vamos construir, ao longo da minha gestão, o destravamento de todos esses PCCS, mas dialogando com cada categoria e tendo, especialmente, responsabilidade com as contas da Prefeitura", afirmou Evandro.