Evandro anuncia reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores de Fortaleza

Após negociação com a Prefeitura de Fortaleza, professores da rede municipal conseguiram reajuste de 6,27% no piso salarial para 2025, seguindo o ajuste nacional para os docentes da educação básica. A negociação ocorreu nesta terça-feira, 28, com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT) e do secretário da Educação, Idilvan Alencar (PDT).

Na ocasião, também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), Evandro Leitão destacou que “isso é importante não só para Fortaleza, mas para todo o Brasil como exemplo”, compartilhou o petista em vídeo nas redes sociais.