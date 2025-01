Piso dos professores: MEC oficializa reajuste de 6,27% e valor passa a R$ 4.867,77

MEC oficializou reajuste do piso dos professores. Foto de escola em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ministério da Educação (MEC) reajustou o piso salarial dos professores da educação básica em 6,27%. A medida foi oficializada pela portaria 77/2025, publicada nesta sexta-feira, 31. O valor para o exercício de 2025 está fixado em R$ 4.867,77 para professores da rede pública, com jornada de 40 horas semanais. Nesta semana, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), havia antecipado o reajuste. "Assinei a Portaria MEC nº 77, de 29 de janeiro de 2025, que define o novo Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica. Com aumento de 6,27%, o valor mínimo que professores da rede pública da educação básica devem ganhar no Brasil passa a ser de R$ 4.867,77", disse numa rede social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora