Evandro buscou órgãos de fiscalização para responsabilizar gestão Sarto por situação financeira

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que procurou órgãos de fiscalização, como o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), para informá-los sobre problemas deixados pela gestão anterior, liderada pelo ex-prefeito José Sarto (PDT). Declaração foi dada durante visita institucional do prefeito, ao O POVO , nesta terça-feira, 4.

Desde o início da transição governamental em Fortaleza, as equipes de Evandro e Sarto enfrentaram ruídos. Evandro e seus aliados alegam que a equipe de Sarto teria dificultado o repasse de informações. O fato é registrado em diversos momentos no documento final de transição, entregue ao TCE e assinado pela equipe de Leitão.

Questionado sobre se pretende buscar a responsabilização do ex-prefeito Sarto e da gestão passada, o atual prefeito foi breve e direto: "Nós comunicamos aos órgãos de fiscalização . Comunicamos ao Ministério Público estadual e ao Tribunal de Contas do Ceará, agora se vai haver alguma medida (para responsabilizar a gestão anterior) aí não é conosco", destacou.

No relatório de transição, a equipe de Leitão destaca ainda uma sangria nos cofres públicos no ano final da gestão Sarto. De acordo com o texto, "o saldo bruto de caixa (do Paço) de 2023 era de R$ 1.623.973.512,18 e em 2024 reduziu para R$ 697.047.803,72, correspondendo a uma redução de 57%".