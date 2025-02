Reajuste do piso de professores: Câmara de Fortaleza recebe mensagem em regime de urgência

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) iniciou a discussão nesta terça-feira, 4, da mensagem sobre o reajuste de 6,27% do piso salarial dos professores da rede municipal. O texto, de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT), tramita em regime de urgência e foi colocado para discussão na sessão como Pauta Extra.

“O Projeto de Lei ora proposto representa o compromisso do Governo Municipal de Fortaleza, dentro das limitações orçamentárias que lhes são impostas, oferecer aos servidores do magistério e aos servidores ocupantes do cargos de Assistente da Educação Infantil e Secretários Escolares do Grupo de Apoio à Docência, reajuste de 6,27%”, diz mensagem.

O novo valor é retroativo a 1º de janeiro de 2025 . Conforme o texto, o reajuste foi calculado com baseado na arrecadação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), “bem como nos valores repassados nos últimos dois anos aos governos estaduais e municipais, para cobrir o custo anual de cada aluno”., consta no texto.

Negociações

Seguindo o piso nacional para 2025, a negociação da Prefeitura com a categoria foi realizada no último dia 28 de janeiro. O petista, após reunião com o Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), liderado pela presidente Ana Cristina Guilherme, anunciou o reajuste.

O encontro também contou com a presença do presidente da CMFor, Leo Couto, e do secretário da Educação, Idilvan Alencar (PDT). O prefeito estimou um impacto de R$ 120 milhões com o reajuste.