Jade sobre Eunício no Senado: "Qualquer tipo de antecipação é ruim para a população"

Vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), em entrevista na Rádio O POVO CBN / Crédito: José Wagner/Vice-governadoria

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), entende que "todo mundo que está antecipando as eleição [de 2026] está fazendo no momento errado". Essa resposta foi dada nesta sexta-feira, 31, ao ser questionada pelo O POVO sobre a postulação de Eunício Oliveira (MDB) ao Senado. Segundo ela, ainda há "muito a ser entregue para população". "Eu acho que quem está comprometido realmente com a política que chegue lá na ponta, que melhore a vida do cearense, não está preocupado com a eleição nesse momento. Até porque nós temos ainda, pelo menos, um ano e meio de avaliação, que a população está fazendo sobre todos os mandatos, para entender quais são os nomes que devem ser postos nessa disputa", avaliou Jade.

Para a emedebista "qualquer tipo de antecipação é ruim para a população", porque "pode prejudicar a execução e o foco dos gestores em fazer política pública". Contudo, ela entende ser "natural que as pessoas tenham as suas intenções, que façam os seus pleitos, inclusive que queiram aí antecipar um pouco desse processo". Correligionário de Jade, o deputado federal Eunício já se colocou como pré-candidato ao Senado. Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri no último dia 22 deste janeiro, o parlamentar garantiu ter o apoio da maior liderança política no Estado, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), assim como do governador Elmano de Freitas (PT). "É muito cedo se falar isso, mas há, inclusive, um entendimento com o ministro Camilo Santana, com o governador Elmano, há um entendimento com o meu partido a nível nacional de que o MDB deva estar novamente na chapa majoritária [com a vice-governadora], e o ministro Camilo já afirmou isso publicamente, e que ele deseja a nossa volta ao Senado da República", contou Eunício.

Na oportunidade, ele enfatizou: "É uma composição que dá pra fazer o atendimento a vários partidos que compõem essa aliança e, repito, o nosso nome está definido pelo partido a nível nacional e a nível estadual como pré-candidato às eleições de senador da República nas eleições de 2026". Em 2026, serão duas vagas em disputa para o Senado, e outras grandes figuras políticas desejam pleiteá-las, como é o caso do líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães (PT), e do ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos). O senador Cid Gomes (PSB) diz não ter pretensões de tentar reeleição. Na mesma linha de Camilo Santana, Jade considerou "que a reeleição deve ser um processo natural, a não ser quando o gestor não quer". "Nós temos que ter um debate muito amplo dentro dos partidos para entender quais serão as posições dessa aliança que é muito ampla, que tem grandes nomes disputando, mas que isso deve ser construído democraticamente com muito diálogo dentro dos partidos. Inclusive, para que o governador Elmano chegue para a sua reeleição com uma chapa muito competitiva", finalizou.