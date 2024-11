Eunício diz que chapa para 2026 está fechada: Elmano para Governo, Cid e ele para o Senado

CID e Camilo tiveram Eunício como opositor em 2014, mas se recompuseram para 2018. Eunício depois se disse traído pelos Ferreira Gomes Crédito: Divulgação/coligação Camilo 2018

Após quase um mês do fim das eleições municipais de 2024, o jogo político já se desenha para o pleito de 2026. Na base estadual do Ceará, a chapa inclusive já estaria fechada com Elmano de Freitas (PT) tentado a reeleição para governador, e Cid Gomes (PSB) e Eunício Oliveira (MDB) para as duas vagas ao Senado Federal. A formação de tal chapa foi dita pelo deputado federal Eunício nesta sexta-feira, 22. De acordo com ele, o compromisso teria sido dado por Camilo Santana (PT). Ao comentar sobre a declaração do ministro da Educação de apoio à reeleição de Cid, o parlamentar relatou um diálogo entre ele e o petista sobre o acordo.