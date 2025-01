Guimarães evita falar de 2026, mas proteja união com Cid: "Expectativa é continuarmos juntos"

José Guimarães (PT), líder do Governo Lula / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

Líder do Governo Lula e um dos já colocados como postulantes a uma das vagas ao Senado Federal em 2026, o deputado federal José Guimarães (PT) avalia ainda ser cedo para já desenhar o cenário eleitoral para o próximo ano. Porém, o petista destaca estar se movimentando para consolidar a gestão do governador Elmano de Freitas (PT), paralelamente se articulando para ser candidato à Casa Alta. Questionado sobre a situação com a fala de Cid Gomes (PSB), que nega ter pretensão de disputar novamente o cargo, Guimarães disse esperar que continuem no mesmo bloco.