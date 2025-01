Missias do MST será líder do maior bloco na Assembleia Legislativa do Ceará

O deputado estadual Missias Dias (PT), também chamado de Missias do MST, será o próximo líder da maior bancada da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) composto por 14 deputados dos partidos PT/PCdoB/PSD/PSDB/Cidadania.

Ele assumirá a liderança a partir de 1° de fevereiro, quando De Assis Diniz (PT), atual ocupante do posto, passará a ser 1° secretário da Mesa Diretora da Casa.