Elmano: mudança no secretariado é para "acelerar entregas" e seria erro pensar em reeleição

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 2612.2024: Elmano de Freitas, Governador do Ceará, entrevista exclusiva para o Jornal O POVO na redação. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador Elmano de Freitas (PT) justificou as 13 mudanças realizadas no secretariado e na liderança do governo na Assembleia Legislativa (Alece), como uma forma de “acelerar entregas” e cumprir promessas de governo. O petista considerou ainda que seria um “erro” fazer mudanças pensando na eleição de 2026, quando deve buscar a reeleição ao cargo. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 26. “As 13 mudanças são as que imagino que vamos com essa equipe até o fim do governo. Minha expectativa é que a mudança oxigene ainda mais a equipe, acelerar as entregas e que possamos concluir o governo garantindo tudo que nos comprometemos”, pontuou Elmano.

