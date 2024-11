Quem é Romeu Aldigueri, futuro novo presidente da Alece

Após desavença com o senador Cid Gomes e desistência do deputado Fernando Santana, Romeu Aldigueri é indicado à presidência da Alece

Deputado estadual filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Romeu Aldigueri foi indicado por Elmano de Freitas (PT), no sábado, 23, à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), após desavença com o senador Cid Gomes (PSB) e desistência do deputado Fernando Santana (PT) da disputa.

Antes de virar deputado estadual, foi superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará, de 1999 a 2002, e titular da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), de 2003 a 2006. Foi membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), sendo presidente da Câmara de Assuntos Jurídicos.