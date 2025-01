Elmano publica mensagem de fim de ano: "Avançamos, mas ainda temos muitos desafios"

Elmano de Freitas publicou mensagem de fim de ano aos cearenses / Crédito: Reprodução/ Instagram

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), publicou, em suas redes sociais, mensagem de fim de ano aos cearenses, na tarde desta terça-feira, 31, último dia de 2024. Em meio às felicitações, o petista, que entra, em 2025, no terceiro ano de seu primeiro mandato à frente do Executivo Estadual, ponderou sobre os desafios a enfrentar. "Chegamos ao fim de mais um ano. É tempo de celebrar tantas vitórias e renovar a disposição para continuar trabalhando cada vez mais pelo cearense. Avançamos, mas ainda temos muitos desafios pela frente que iremos enfrentar e vencer juntos", inicia o governador, em vídeo.

Governador agradeceu a quem tem contribuído com as conquistas. "Quero agradecer (...) cada abraço caloroso e cada sorriso", pontua.