Elmano antecipa pagamento do salário de dezembro para servidores do Ceará

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 27, nas redes sociais do gestor. "Já havíamos antecipado as duas parcelas do 13º e fechamos mais um ano cumprindo rigorosamente com nossas obrigações. Um grande abraço a todas e todos", detalhou.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas ( PT ), antecipou o pagamento do salário dos servidores estaduais referente ao mês de dezembro de 2024, que seria pago em janeiro de 2025. O valor foi depositado na quinta-feira, 26, e já começou a entrar nas contas bancárias de 180 mil pessoas.

No dia 13 de dezembro, a segunda parcela do 13º salário já havia sido paga de forma antecipada pelo Governo do Estado.

"Neste mês de dezembro nós pagamos a folha de novembro, R$ 1,1 bilhão no pagamento de folha dos nossos servidores. Dia 13, o pagamento do 13º absolutamente garantido. No final do mês, mais R$ 1,1 bilhão referente ao mês de dezembro. Portanto, vamos colocar na economia R$ 2,7 bilhões", explicou.

A primeira parcela do 13º salário também foi paga antecipadamente no dia 10 de maio de 2024. Na ocasião, foi injetado R$ 1,7 bilhão na economia cearense, com a soma da folha de pagamento, no valor de R$ 1.132.341.988, e o acréscimo da primeira parcela do 13°, que representa R$ 600 milhões.