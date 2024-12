Quem são os novos secretários econômicos escolhidos por Elmano

Da esquerda para a direita: Eduardo Bismarck, Domingos Filho, Waldemir Catanho, Luiza Martins e Max Quintino / Crédito: Montagem/O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta semana, em suas redes sociais, mudanças de nomes do setor econômico para a segunda metade de seu mandato, que se inicia em 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre as principais alterações estão: a nomeação de Eduardo Bismarck (PDT) para a Secretaria do Turismo (Setur), que antes era comandada por Yrwana Albuquerque, e de Domingos Filho (PSD) para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), antes com o deputado estadual Salmito Filho (PDT).

Além das secretarias houve mudanças também em outros três órgãos do Estado: o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearáPar) e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Estes serão gerenciados, respectivamente, por Waldemir Catanho (PT), Luiza Martins e Max Quintino. Eduardo Bismarck (Setur-CE) O novo secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, também deputado federal, já foi indicado, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), quatro vezes como um dos mais influentes do Congresso Nacional. Dentro do setor, o parlamentar atua na Comissão de Turismo. Nesse sentido, é autor da emenda de plenário, que inclui as empresas turísticas no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), e também da lei que institui o Dia Nacional do Guia de Turismo.

Domingos Filho (SDE) Por outro lado, quem ficará no comando da SDE será Domingos Filho. Ele foi vice-governador do Estado entre os anos de 2011 e 2014. Além disso, cumpriu quatro mandatos como deputado estadual e ocupou a Presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) de 2007 até 2010. Catanho (Detran) Waldemir Catanho, que concorreu pelo PT no pleito para a prefeitura de Caucaia nas eleições deste ano e perdeu, saiu da Secretaria da Articulação Política para assumir o Detran.

O ex-candidato é conhecido pela sua atuação nos movimentos sindicais e estudantis e já foi secretário de Governo na Prefeitura de Fortaleza durante o mandato da então prefeita Luizianne Lins (2004-2012). Luiza Martins (CearáPar) A nova presidente da CearáPar, Luiza Martins, assumiu a posição no lugar de Carolina Monteiro. Esta, por sua vez, será secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). A advogada atua como gestora pública, gestora de projetos, assessora e consultora jurídica nas áreas de planejamento urbano e de políticas públicas.