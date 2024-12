Elmano anuncia mais um secretário: Erich Douglas na Proteção Animal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 2612.2024: Elmano de Freitas, Governador do Ceará, entrevista exclusiva para OP NEWS apresentado por Italo Coriolano e participação de Guilherme Gonçalves. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou na tarde desta quinta-feira, 26, mais uma mudança no secretariado. O vereador eleito de Fortaleza, Erich Douglas (PSD) será secretário da Proteção Animal. A pasta foi criada em 2023 com o deputado federal Célio Studart (PSD) sob o comando. Erich também foi assessor parlamentar de Célio na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e na Câmara dos Deputados. Ele é ativista da causa animal há mais de 10 anos e ligado a Célio.

Com a indicação dele para o cargo no Executivo, o PSD abrirá vaga para a terceira suplência no legislativo da Capital. O terceiro suplente é Danilo Lopes. Além de Erich, Eudes Bringel e Apollo Vicz foram nomeados para cargos.