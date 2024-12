Elmano prevê convocação de tenentes da PM para o 2º semestre de 2025

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 2612.2024: Elmano de Freitas, Governador do Ceará, entrevista exclusiva para OP NEWS apresentado por Italo Coriolano e participação de Guilherme Gonçalves. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Durante entrevista exclusiva ao programa O POVO News 1ª edição na manhã desta quinta-feira, 26, o governador Elmano de Freitas (PT) esclareceu dúvidas sobre a convocação de candidatos aprovados no concurso de tenentes e combatentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Segundo o governador, os 296 candidatos aptos, que já concluíram todas as etapas do certame, devem ser convocados no segundo semestre de 2025. “O de tenente agora de cabeça eu não tenho a informação, mas é simultaneamente com a convocação dos nossos praças do concurso. [...] É algo para 2025, mais lá na frente, no segundo semestre”, explicou. A medida busca alinhar a formação de oficiais e praças para garantir o equilíbrio no número de lideranças e efetivo operacional.

Convocações em andamento Enquanto isso, as convocações para os aprovados no concurso de praças seguem avançando. Recentemente, 170 candidatos foram chamados para os próximos passos do processo seletivo, com a previsão de início do curso de formação em 2025. Além disso, 426 soldados também já foram convocados anteriormente, reforçando os quadros da PMCE.

Desde o início da gestão Elmano de Freitas, foram nomeados 1.599 novos policiais militares, além de 428 policiais civis, 80 peritos e 600 policiais penais em formação. Essas contratações fazem parte do plano de ampliar as forças de segurança, que, até 2026, deve incluir 6.730 novos agentes, segundo o programa Ceará Contra o Crime. Segurança pública e combate às facções criminosas O governador também abordou os desafios da segurança pública no Ceará e a atuação das facções criminosas no Estado. Elmano reconheceu que essas organizações têm forte presença em diversas regiões do Brasil e do Ceará, mas ressaltou a necessidade de uma resposta integrada e de mudanças no sistema penal. “Precisamos de um grande pacto no País, que altere a lei de progressão de regime de pena. [...] Prendemos muito, mas as pessoas ficam soltas. Precisamos de muito aperfeiçoamento do sistema penal brasileiro”, destacou. Segundo ele, o Ceará realiza cerca de 700 júris anuais, mais que o triplo de anos anteriores, mas o sistema judicial ainda precisa de maior celeridade para combater a impunidade.