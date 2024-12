UFC e Tribunal Eleitoral renovam acordo para inovação e formação profissional

Entre as pautas, a colaboração entre a Universidade e o órgão da Justiça Eleitoral sobre a participação de estudantes em projetos

Para isso, o reitor da UFC, o professor reitor Custódio Almeida, recebeu comitiva de gestores do TRE-CE na última quinta-feira, 2, para a discussão de ações estratégias entre o órgão e a instituição.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Tribunal Regional do Ceará (TRE-CE) renovaram acordo de cooperação para fomentar a inovação e a formação profissional.

Em suma, as iniciativas de parcerias entre a UFC e o TRE envolvem projetos de inovação tecnológica, prospecção de soluções do ponto de vista acadêmico para demandas do judiciário, bem como estágios e formação profissional.