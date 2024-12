Evandro, Gabriela e vereadores serão diplomados pelo TRE-CE nesta quinta, 19

A chapa eleita de Fortaleza será diplomada hoje no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). O ato habilita os candidatos eleitos para tomar posse no respectivo mandato

A entrega do diploma representa o ato em que a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos eleitos estão aptos para tomar posse, no próximo ano, em seus respectivos cargos.

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e a vice-prefeita Gabriela Aguiar (PSD) serão diplomados nesta quinta, 19, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). A cerimônia também contará com a diplomação dos 43 vereadores eleitos na Capital.

Na ocasião, serão entregues os diplomas que são assinados pelo presidente do TRE. Conforme o Código Eleitoral (Lei n° 4.737/1965), nos documentos constam as informações dos políticos, tais como: nome, partido e cargo para o qual foram escolhidos, entre outros dados a critério do juiz ou do tribunal.

A cerimônia será realizada na tarde desta quinta-feira, 19, às 17 horas. A solenidade ocorrerá no último dia do prazo final para a diplomação, pré-estabelecido pelo TSE, de acordo com o calendário eleitoral.