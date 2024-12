Escolas indígenas recebem cursos de robótica e programação no Ceará

Cinco escolas indígenas no Ceará ganharam aulas de programação e robótica. A iniciativa faz parte do Projeto Programando e Aprendendo Itinerante, realizado pelo instituto Idear. As escolas beneficiadas ficam nas cidades de Aquiraz e Caucaia , localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e atendem estudantes entre 8 e 17 anos.

"Esse projeto é de suma importância para os povos indígenas no Ceará porque vem desfazer o estereótipo de que o indígena é incapaz, de que o indígena é atrasado ou não tem possibilidade de aprender e ser incluído no mundo das tecnologias. Foi dada a oportunidade para que muitos dos nossos alunos tivessem seu primeiro contato com a máquina, os teclados e mouse”, contou Nildo Sabará, diretor da Escola Indígena Tapeba.

O Programando e Aprendendo Itinerante já alcançou outras cidades cearenses, como Pacoti e Paracuru, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Atualmente, 61% dos participantes se encontram nesse grupo. Em 2023, o projeto certificou 385 estudantes no estado.

Fernando Fasti, coordenador do projeto, explicou que a inclusão digital é o principal objetivo da iniciativa. “Queremos aproximar jovens de comunidades tradicionais das novas culturas digitais. O programa também tem sido enriquecedor para o próprio Instituto Idear, pois aprendemos muito com essas comunidades. Além disso, é importante destacar que 47% dos participantes são meninas, o que reforça nosso compromisso com a igualdade de gênero”, pontuou.

Com o apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará e de empresas parceiras, o projeto é totalmente gratuito para os participantes.