TRE-CE diz que vai apresentar nova ferramenta de transmissão de votos ao TSE

Desembargador Raimundo Nonato, presidente do TRE-CE da coletiva na sede do TRE-CE fazendo um balanço das Eleições Crédito: Divulgação TRE-CE

O Ceará inaugurou um novo modelo de apuração dos votos, informou o desembargador Raimundo Nonato, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), no último balanço do segundo turno das eleições municipais realizadas neste domingo, 27. Em coletiva realizada no final da tarde deste domingo, simultaneamente à apuração, o desembargador Raimundo Nonato, presidente do TRE-CE, disse que o órgão realizou mudanças no processo eleitoral para otimizar a apuração dos votos. Participaram da entrevista os representantes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, e o secretário de segurança pública, Antônio Roberto Cesário. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante a entrevista, Nonato disse que o modelo a partir das implementações feitas pelo TRE é único em todo Brasil. “TRE é o primeiro tribunal regional eleitoral que desenvolveu essa ferramenta por intermédio do seu laboratório de inteligência. A gente vai falar com a ministra presidente Cármen Lúcia, marcar uma data para a gente fazer a apresentação desse belíssimo trabalho”, disse Nonato.

Perguntado sobre a data da reunião com a presidente do TSE, Cármen Lucia, Nonato disse que ainda não tem uma data marcada, mas que será "dentro de no máximo duas semanas a gente vai apresentar para ela a nova fermenta desenvolvida pelo TRE-CE". Na coletiva, o presidente explicou que as mudanças realizadas do primeiro para o segundo turno, aumentaram os pontos de transmissão dos resultados para acelerar o resultado da eleição. Em Caucaia, na Região Metropolitana, os pontos de transmissão passaram de 1 para 21, e em Fortaleza de 23 para 35. Ainda durante a coletiva, o desembargador disse que a Polícia Militar do Ceará, utilizou cerca de 13 mil agentes para realizar a segurança durante o segundo turno das eleições. Segundo Nonato, as disputas eleitorais diminuem os números de homicídio nos domingos de eleição.