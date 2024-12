Ceará lidera índice de inovação no Norte e Nordeste pelo 4º ano consecutivo

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) realizou o estudo por meio do Observatório da Indústria. / Crédito: AurÉlio Alves

O Ceará é o líder do Índice de Inovação dos Estados entre as regiões Norte e Nordeste pelo quarto ano consecutivo, desde 2021 até 2024. A nível nacional, o local ocupa a oitava colocação atualmente. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) realizou o estudo por meio do Observatório da Indústria, com apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

O Ceará tem se mantido em um lugar estável do índice ao longo dos anos, avançando uma colocação em comparação ao último ano, quando saiu da nona posição para a oitava.

Já o primeiro lugar do índice geral ficou com São Paulo, logo após vieram os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Na parte de baixo do ranking, o pior colocado foi Roraima. Depois Acre, Amapá, Tocantins, Maranhão e Rondônia. A disposição mostra, ainda, que Sudeste e Sul foram as regiões com maior concentração de inovação do Brasil. Em seguida, estavam Centro-Oeste, Nordeste e Norte, em ordem.

Influências Os diferenciais cearenses em relação aos pares regionais estão relacionados, principalmente, à educação, ao capital humano, à questão fiscal e à sustentabilidade ambiental. Para o gerente do Observatório da Indústria, Guilherme Muchale, a expansão nas energias renováveis é vista como um dos pontos positivos do Estado, a exemplo do hidrogênio verde (H2V). A agenda de investimentos em educação, por outro lado, contribui para o desenvolvimento das inovações, incluindo a chegada do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, na visão de Guilherme.