TRE-CE envia mais de 5 toneladas de resíduos da eleição para reciclagem

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizou a destinação de cerca de 5,5 toneladas de resíduos das eleições municipais de 2024 para a reciclagem. Entre as peças enviadas, estão itens em papel, como santinhos, bandeiras de candidatos, tecidos, plásticos e outros objetos. A ação de sustentabilidade ocorreu nesta quinta-feira, 28 de novembro, um mês após a realização do primeiro turno eleitoral.

O TRE-CE destaca que a iniciativa é fruto de parceria com a Sociedade Comunitária de Reciclagem de Resíduos Sólidos do Pirambu. A instituição de reciclagem recebeu material de 17 zonas eleitorais de Fortaleza e foram enviados, também, materiais provenientes de apreensões de propaganda irregular.