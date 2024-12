Prefeitura de Sobral: Oscar Rodrigues e vice são diplomados pela Justiça Eleitoral

Oscar foi eleito prefeito com 65.138 votos válidos (52,42%), derrotando a hegemonia do grupo Ferreira Gomes após mais de 28 anos de comando do município localizado a 243 quilômetros de Fortaleza. Izolda Cela (PSB), candidata derrotada, contabilizou 59.135 eleitores (47,58%).

Essa não é a primeira vez que Oscar reclama da situação. Em novembro, o atual prefeito Ivo Gomes (PSB) informou envio de "um extenso volume de informações" e apontou inexperiência da equipe do eleito no processo de mudança de gestão, o que, segundo ele, dificultaria a localização dos dados.

"A gente tem sacado muitas informações através do site da prefeitura, que normalmente a gente sabe que não é atualizado. Então, a gente continua com determinada dificuldade e é em consequência disto que nós vamos demorar um pouco mais dentro da prefeitura para poder conhecer melhor, porque não estão nos dando o direito de conhecer bem a máquina nesta transição", disse Oscar.

Questionado sobre este ser o diploma mais importante da vida dele, o prefeito eleito comentou que, no campo político, sim. "Eu não sei se é não, porque a cada filho que nasceu é um grande diploma, né? Eu digo que é mais um, como diploma público, sim, com certeza", disse Oscar.

O artigo 216 do Código Eleitoral determina que "enquanto o TSE não decidir sobre eventual recurso contra expedição do diploma, o diplomado ou a diplomada poderá exercer o mandato em toda sua plenitude". Já o recurso, está previsto no artigo 262 da mesma lei e, conforme o TSE , "deve ser interposto no prazo de três dias contados da diplomação".

A entrega dos diplomas ocorre apenas depois de terminado os prazos de questionamentos e de processamento do resultado eleitoral. Não são diplomadas candidaturas indeferidas, mesmo que ainda sub judice , ou seja, aquelas que estão passando por algum julgamento na Justiça Eleitoral.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a diplomação consiste no "ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo".

Sobral: Como foi eleição de Oscar Rodrigues?



O deputado estadual Oscar Rodrigues é uma liderança da oposição em Sobral e tentava chegar ao comando da prefeitura pela segunda vez. Em 2020, ele perdeu para o atual prefeito Ivo Gomes, que foi reeleito. Já o filho de Oscar, deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), perdeu para os Ferreira Gomes, em 2016.

A chapa de Oscar teve apoio do União Brasil, do PL e do MDB, que ocupa a vice com a dentista Maria Imaculada. Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ele compõe bancada de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

Já Izolda representava a continuidade do ciclo do prefeito Ivo (2017-2024). Ao lado do senador Cid Gomes (PSB), o gestor é a principal liderança do grupo que governa o município. Os dois irmãos são aliados do governador Elmano e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Ela foi a "número 2" de Camilo no Governo Federal, como secretária-executiva do MEC, e no Governo do Ceará. Izolda atuou como vice-governadora por sete anos e três meses; por nove meses foi governadora.

O período dela à frente do Palácio da Abolição ocorreu durante o ano de 2022, que redesenhou a política cearense, com o rompimento da aliança entre PT e o grupo de Cid e Ciro Gomes, naquele momento abrigados sob um mesmo PDT. Izolda queria concorrer a governadora pelo PDT, partido do qual saiu após a escolha de Roberto Cláudio como candidato ao Executivo estadual.