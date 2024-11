Coordenador da equipe de transição de Oscar em Sobral deixa o cargo

Integrante da equipe do prefeito eleito Oscar Rodrigues (União Brasil), Luciano Linhares não faz mais parte da equipe de transição no município de Sobral, distante 233 km de Fortaleza. Após ser coordenador geral da campanha de Oscar, o ex-vereador foi nomeado coordenador da equipe de transição do município, mas resolveu abrir mão do cargo por "divergências na forma de condução dos trabalhos".

Por meio de nota, Luciano Linhares comunicou que teria deixado a equipe no último sábado, 9, alegando divergências como motivo do desligamento. Ele ainda agradeceu a confiança do prefeito eleito e desejou sucesso na transição e na gestão a partir de 2025.

Luciano foi vereador em Sobral por três mandatos, tendo sido também candidato a prefeito de Sobral e candidato a deputado. Quando parlamentar, era o único dos 21 vereadores de Sobral que fazia oposição ao então prefeito Cid Gomes, hoje no PSB. Participou ainda da gestão Luizianne Lins, em Fortaleza, no chamado 'núcleo do transporte'. Opositor dos Ferreira Gomes há décadas, ele afirma lutar para interromper "essa oligarquia que já chega a 30 anos no poder".