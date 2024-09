O que é uma candidatura sub judice? Entenda as consequências para as eleições

URNA eletrônica para as eleições de 2024 Crédito: Samuel Setubal

É importante ressaltar que essa situação só pode acontecer caso a candidatura não seja julgada durante o período eleitoral. Se o caso do candidato for julgado nesta fase eleitoral por definitivo — passado por todos os recursos —, ele terá que ser retirado da disputa e o seu nome não poderá ir para a urna. Por isso, os partidos têm o direito de substituir os candidatos até 20 dias antes da eleição. Como aconteceu na eleição de Pacujá, em que os dois que estavam disputando o pleito foram cassados por abuso de poder econômico nas eleições de 2020 e renunciaram à disputa deste ano. Nessa situação, os dois partidos apresentaram substitutos. Vale citar também o caso de Hérberlh Mota (Podemos), prefeito e candidato à reeleição de Baturité, que está concorrendo ao cargo indeferido sub judice e não pode mais ser substituído. No entanto, o seu caso ainda cabe recurso e deve ser julgado em definitivo apenas depois da eleição. Situação semelhante vive o candidato a prefeito de Fortaleza Chico Malta (PCB), que teve o registro de candidatura indeferido pelo TRE-CE por problemas nas eleições de 2022. Ele aguarda decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e segue na disputa.