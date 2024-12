Assembleia aprova Onélia Santana para vaga de conselheira no TCE Ceará

Onélia Santana tem indicação ao TCE aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) / Crédito: Fernanda Barros/O POVO

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta sexta-feira, 13, a indicação da secretária Onélia Santana (PT) para ocupar uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). Foram 36 votos a favor da indicação e 5 votos contrários ao nome de Onélia, que é esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O cargo é vitalício e tem subsídio mensal de R$ 39,7 mil. Na sessão desta sexta-feira, 13, parte dos deputados discutiu questões de ordem relacionadas à indicação. Em dado momento, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) cobrou mais transparência da Casa durante os processos internos. Ele o deputado Evandro Leitão, atual presidente do Legislativo, protagonizaram uma discussão, sobre práticas de transparência, pouco antes da votação.

O requerimento de indicação de Onélia Santana para o cargo de conselheira no TCE-CE foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa (Alece) na quinta-feira, 12, após ela ser sabatinada por deputados estaduais. Nove deputados votaram na comissão que terminou com sete votos favoráveis, dois contrários e nenhuma abstenção. Outros parlamentares acompanharam no auditório lotado com assessores e nomes ligados à secretária, que reagiam em resposta dela ou falas de aliados.