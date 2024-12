Sobre indicação de Onélia, presidente do TCE diz que conselheiro deve se afastar da política

Rholden Queiroz, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) / Crédito: Samuel Setubal

O presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), conselheiro Rholden Queiroz, comentou a possível indicação de Onélia Santana (PT) para ocupar a vaga aberta no tribunal. Rholden sinalizou que indicações que, eventualmente, cheguem à Corte devem deixar de lado ligações políticas e atuar como magistrados. Onélia é secretária da Proteção Social do Ceará e esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Em entrevista ao O POVO nesta quinta-feira, 12, durante apresentação de balanço de dados do TCE Ceará em 2024, o presidente destacou o papel dos conselheiros e disse que não há por que a corte emitir juízo de valor sobre qualquer que seja o nome indicado ao órgão. "É uma escolha da Assembleia, porque é uma vaga que cabe à Assembleia. A escolha é soberana daquela que é a casa do povo", pontuou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente do TCE enfatizou o papel e a postura esperada dos conselheiros. “Uma coisa que sempre enfatizamos muito aqui é que qualquer pessoa que venha, oriunda da vaga da Assembleia, da política, deve se despir de qualquer ligação com grupo político e vestir a toga de magistrado quando entra no tribunal. É isso que a sociedade espera, que a pessoa chegue e aja como magistrado, tirando qualquer ligação com grupos políticos, porque vamos julgar prefeituras e o governo do estado”.

E reforçou: “Qualquer indicação que venha da política tem que ter esse pensamento e espírito, que aqui a pessoa traz sua bagagem, que é excelente por tudo que caminhou, mas aqui ela não está ligada a nenhum grupo político, a pessoa que vier, tem que atuar como um magistrado”. Indicação Onélia Santana é secretária da Proteção Social no governo Elmano de Freitas (PT) e esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A sabatina da postulante à vaga ocorre na tarde desta quinta-feira, 12, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Posteriormente, a indicação deve ser votada pelos deputados estaduais. A expectativa é de que ela seja confirmada até esta sexta-feira, 13, já que a base reuniu 39 assinaturas favoráveis à indicação. A indicação de Onélia tem repercutido negativamente para o grupo que governa o Ceará há décadas, sendo criticada por opositores que acusam Camilo de "aparelhar" o Estado.