Acompanhe ao vivo sessão que vota indicação de Onélia Santana para vaga no TCE

O plenário da Assembleia irá votar a indicação da secretária dA Proteção Social (SPS), Onélia Santana, para o cargo de conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) em sessão especial na manhã desta sexta-feira, 13. A votação será presencial e transmitida ao vivo por meio do canal da Alece no YouTube.

Acompanhe a votação ao vivo: