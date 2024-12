Cid sobre Onélia no TCE: "Seria esquisito se o atual governador indicasse a sua esposa"

Para o senador Cid Gomes (PSB), não há inconveniências na indicação de Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para ocupar o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE). Haveria, problemas, segundo ele, caso a indicada fosse casada com o atual governador, Elmano de Freitas (PT).

"O Camilo foi governador do Estado. Todas as suas contas já foram apreciadas pelo TCE. Não tem mais nenhuma conta do ex-governador Camilo a ser apreciada. Portanto, seria esquisito se o atual governador indicasse a sua esposa e tivesse contas no Tribunal de Contas ainda a prestar, mas o Camilo já prestou todas as contas e elas foram aprovadas, e ele hoje é ministro. As contas dele de ministro vão ser julgadas no Tribunal de Contas da União (TCU). Sinceramente, não vejo nenhuma incongruência", disse.