Quem é Onélia Santana, secretária e esposa de Camilo indicada ao TCE, e qual a formação dela

Onélia Santana, secretária da Proteção Social, indicada a conselheira do TCE / Crédito: FERNANDA BARROS

A atual secretária da Proteção Social do governo Elmano, Onélia Leite Santana, foi indicada para ocupar uma cadeira de conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). Ela está no atual cargo desde período de Izolda Cela (PSB) como governadora. Ela é casada com o ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A nomeação vinha sendo especulada pelo menos desde o fim das eleições municipais, e sofreu diversas críticas de aliados e oposição.

Formação Natural de Juazeiro do Norte, Onélia é graduada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Regional do Cariri (Urca), em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Unichristus, tem MBA em Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC-SP.

É ainda formada em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância por Harvard e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância na Insper-SP. Trajetória Onélia Santana foi secretária municipal do Meio Ambiente e secretária da Assistência Social, Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Juazeiro do Norte, quando o prefeito era o petista Manoel Santana (2009 a 2012). Em abril de 2022 tomou posse como secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará, durante o governo de Izolda Cela (PSB). À época, a governadora destacou a determinação e obstinação da ex-primeira-dama quando idealizou o Programa Mais Infância Ceará, que se transformou em lei no governo Camilo Santana. Ela seguiu no cargo, agora com nome apenas de Secretaria da Proteção Social, no governo Elmano de Freitas (PT).