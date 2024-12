Vaga no TCE: Onélia Santana será sabatinada pela Assembleia nesta quinta, 12

Onélia Santana secretária da Proteção Social do Governo do Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Onélia Santana, indicada para a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), será sabatinada pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quinta-feira, 12, a partir das 14h30min na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A indicação da esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), foi lida na sessão plenária da Casa nesta quarta-feira, 11. Ao todo, 39 dos 46 deputados assinaram lista de apoio à indicação de Onélia. Após a sabatina, ela será submetida a uma votação no plenário da Casa. A expectativa é de que a confirmação seja feita até a sexta-feira, 13.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Indicação de Onélia ao TCE O cargo de conselheiro do TCE é vitalício, com salário de R$ 39,7 mil. O Tribunal de Contas é responsável por julgar e aprovar as contas e gastos públicos dos prefeitos dos 184 municípios do Ceará.

Romeu Aldigueri (PDT), líder de Elmano no legislativo cearense e presidente eleito da Casa, fez o anúncio da indicação na tribuna da Alece, e afirmou que a indicação de Onélia se sobrepõe a questões de natureza político-partidária, uma vez que membros de todas as siglas assinaram. A esposa de Camilo é psicopedagoga e atua como secretária estadual da Proteção Social desde abril de 2022. "É uma oportunidade que nós estamos dando para que o Tribunal de Contas do Estado tenha pela primeira vez tenha a paridade e tenha a partir de agora três mulheres na sua composição", destacou. No TCE, duas mulheres ocupam postos. A ex-senadora Patrícia Saboya como ouvidora e Soraia Victor como conselheira. Opinião: Indicação de Onélia para o TCE não é técnica, é política

Camilo está com tudo, até demais Aldigueri elogiou o currículo da secretária e ex-primeira-dama do Ceará, dando ênfase no doutorado em Saúde Pública e MBA em Gestão Pública. Segundo o deputado, a indicação é mais do que o portfólio, mas a também a história de vida e todos os cargos já ocupados. Oposição crítica indicação Já a oposição fez duras críticas à indicação da esposa do ministro Camilo Santana. Sargento Reginauro, líder do União Brasil, chamou o ex-governador e senador eleito de "novo imperador do Ceará" e também que não havia se atentado para as práticas patrimonialistas, se referindo a publicação crítica da ONG Transparência Internacional Brasil sobre a indicação de Onélia.