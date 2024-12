"Patrimonialismo", "não é técnica": oposição critica indicação de Onélia para TCE

Camilo Santana e Onélia / Crédito: Aurelio Alves

A indicação de Onélia Santana, secretária da Proteção Social, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) foi protocolada nesta terça-feira, 10, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O posto é vitalício com estabilidade até os 75 anos e com remuneração a partir de R$ 39.717,69. A escolha da Casa pela esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), gerou críticas de deputados da oposição.

Reginauro chama Camilo de "imperador" e "patromonialista" Sargento Reginauro, líder do União Brasil, chamou o ex-governador e senador eleito de "novo imperador do Ceará" e também que não havia se atentado para as práticas patrimonialistas, se referindo a publicação crítica da ONG Transparência Internacional Brasil sobre a indicação de Onélia.

"Eu já chamei várias vezes Camilo Santana de o novo imperador do Ceará, mas eu não tinha me atentado ainda sobre essa sua prática pra patrimonialista. Ele confunde o estado cearense como seu. É de ordem privada", disse.