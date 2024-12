Indicação de Onélia Santana ao TCE é aprovada na CCJ da Assembleia

Em votação secreta, foram sete votos favoráveis e dois contrários e nenhum abstenção. Logo após a aprovação, Onélia deixou o local sem falar com a imprensa. Ela é casada com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta quinta-feira, 12, a indicação de Onélia Santana , secretária da Proteção Social para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE).

Além disso, Onélia mencionou ser necessário pensar no controle "a partir da lógica do resultado, mais preventivo que reativo, que se coloque a serviço de políticas públicas melhores". O discurso da sabatina foi reforçado com o currículo dela, experiências que julgou favoráveis para a vaga.

"Minha experiência profissional como gestora pública me preparou para decisões colegiadas, estratégicas essenciais na corte de contas. As minhas decisões liderei com seriedade, firmeza, mantendo o meu foco nos aspectos técnicos e jurídicos", argumentou.

"É pelo meu histórico profissional, pautado na seriedade, na ética, no compromisso com a gestão pública, que me apresento nessa sabatina com a profunda responsabilidade como candidata ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará", enfatizou.